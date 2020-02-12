Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказала свое отношение к выступлению на Олимпийских играх в Токио в нейтральном статусе.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Кудерметова отметила, что любой спортсмен мечтает о том, чтобы сыграть на Олимпиаде, в том числе, и она. Теннисистка заявила, что она не относится к той группе спортсменов, которые не хотят ехать на Олимпийские игры без флага.

«Все же знают, что мы представляем Россию. Главное, это то, что в душе, что ощущаешь внутри. Об этом знают болельщики. Так что не так важно, что нарисовано на флаге», — отметила теннисистка.

Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на 4 года. В ближайшее время российская сторона будет судиться с WADA в Спортивном Арбитражном суде в Лозанне.