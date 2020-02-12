Защитник американского хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер перенес сердечный приступ во время игры с «Анахайм Дакс».

Клуб сделал официальное заявление на сайте, в котором рассказал о состоянии игрока. В первом периоде Боумистер потерял сознание на скамейке и упал, после чего матч был остановлен. В письме сказано, что после завершения своей смены Боумистер перенес сердечный приступ. «Благодаря оперативной реакции нашего медицинского персонала врачам «Анахайма» и врачам арены удалось стабилизировать Джея», — отмечено в заявлении клуба.

Как сообщает «Сент-Луис», сейчас защитник находится в сознании, ему предстоит дальнейшее медобследование.

Игра между «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс» была остановлена на 14-й минуте, к этому времени счет в матче был уже 1:1.