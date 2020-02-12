В Санкт-Петербурге в марте состоится самый масштабный турнир и фестиваль по тхэквондо ИТФ в регионе — «Наше светлое будущее».

Соревнования пройдут 21-22 марта в спортивном зале «СОК ВОЛНА», организатором выступает спортивный клуб «Шаманин Клаб». В 2020 году турнир пройдет в Санкт-Петербурге уже в девятый раз. Торжественное открытие турнира состоится 21 марта в 13:00.

Соревнования на турнире «Наше светлое будущее» проводятся как в командных, так и в личных зачётах, в них принимают участие спортсмены разного возраста, самым молодым участникам всего 6 лет. В 2020 году ожидается, что в турнире примут участие 800 спортсменов из Санкт-Петербурга и близлежащих городов, а также из ближнего зарубежья.

Участие в турнире может принять любой спортсмен, занимающийся тхэквондо ИТФ.