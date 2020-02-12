Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников в своем «Твиттере» высказал мнение по поводу продолжения успехов Даниила Медведева в 2020 году.

Изначально Кафельников опросил теннисных экспертов Даррена Кейхилла и Брэда Гилберта на предмет того, каков будет топ-10 рейтинга АТР по окончании сезона. Кейхилл отметил, что Новак Джокович удержит первую строчку, на шестой будет располагаться Даниил Медведев, на седьмой — Андрей Рублев.

По мнению Кафельникова, Медведев закончит год максимум в числе топ-15. «Медведев не повторит результаты прошлого лета. И я думаю, что на грунте он очков тоже не заработает», — заявил Кафельников, выразив надежду, что ошибается в своих прогнозах.

Отметим, Даниил Медведев сейчас является пятой ракеткой мира, в прошлом сезоне он шесть турниров подряд выходил в финал, включая финал Открытого чемпионата США.