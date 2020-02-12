В Антхольце (Италия) состоится чемпионат мира по биатлону, соревнования будут проходить в период с 13 по 23 февраля.

Гонки будут проходить ежедневно за исключением 17 и 21 февраля. Открывать соревновательную программу будет смешанная эстафета. Затем состоятся спринты, по результатам которых сформируются старт-листы на гонки преследования. После дня отдыха спортсмены пробегут индивидуальные гонки, затем пройдут три эстафеты подряд — одиночная смешанная, мужская и женская. Закрывать программу турнира будут масс-старты, в которые отберутся по 30 лучших биатлонистов: топ-15 общего зачета Кубка мира и топ-15 непосредственно по результатам в Антхольце.

Ранее стало известно, что тренерский штаб не планирует включать Евгения Гараничева в состав на смешанные эстафеты: их будут бежать Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Также решается вопрос с приглашением в команду Карима Халили.