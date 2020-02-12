Норвежская биатлонистка Марте Улсбю-Ройселанн обнаружила проблемы с винтовкой накануне старта чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Информацию сообщает телеканала NRK. На тренировке перед стартом чемпионата мира биатлонистка испытывала проблемы с винтовкой на огневом рубеже, проводя на стрельбище по 50 секунд вместо обычных 30.

«Расстраивает, что сейчас что-то не работает. Я просто надеюсь, что им удастся исправить это перед гонками», — цитирует норвежский телеканал слова Ройселанн. Биатлонистка расплакалась, когда тренеры сборной пытались исправить проблему с винтовкой. После тренировки оружие пришлось разобрать и собрать заново, как сообщил один из тренеров сборной Норвегии, теперь винтовка будет работать без заминок.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце стартует 13 февраля.