Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поспорил с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым на свой автомобиль.

О заключенном пари Висмурадов сообщил на своей странице в «Инстаграме». «По инициативе Александра мы заключили пари: он обещал мне, что откажется от алкоголя как минимум на год», — сообщил глава «Ахмата», отметив, что если Емельяненко нарушит уговор, то отдаст Висмурадову свою машину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VISMURADOV (@za.vismuradov_95) 11 Фев 2020 в 9:10 PST

Отметим, в бойцовском клубе «Ахмат» Александр Емельяненко будет проходить подготовку к своему следующему поединку. 3 апреля на турнире АСА 107 Емельяненко предстоит сразиться с Магомедом Исмаиловым. Турнир состоится в Москве.

Ранее Александр Емельяненко не раз был замечен в нетрезвом виде, последний инцидент с его участием произошел в январе 2020 года в Анапе.