Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказала мнение по поводу работы главного тренера сборной России Анатолия Хованцева.

В интервью порталу «Известия» Резцова высказала мнение, что время Анатолия Хованцева как тренера сборной России уже прошло. «Он не тот специалист, который способен дать что-то новое сборной», — сказала экс-биатлонистка.

По словам Резцовой, на данный момент Хованцев уже мало что контролирует, а на Олимпийских играх в Пекине 2022 года ему будет уже 72 года. «Время неумолимо. Думаю, он должен уступить этот ответственный пост», — высказалась Резцова.

Напомним, Анатолий Хованцев возглавляет сборную России по биатлону вместе с приходом на пост президента СБР Владимира Драчева в 2018 году.