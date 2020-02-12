Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум рассказал о подготовке Йоханнеса Клэбо к «Ски Туру».

Слова Носсума цитирует NTB. «В последнее время он не мог полноценно бегать на лыжах, он тренировался без палок. Тем не менее, физически он должен быть хорошо готов к «Ски Туру», — отметил тренер. По мнению Носсума, когда случаются такие вещи, как с Клэбо, быть пессимистичным нормально.

Отметим, сейчас Клэбо является вице-лидером общего зачета Кубка мира, уступает он лишь россиянину Александру Большунову. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне Клэбо пропустил из-за перелома пальца. Однако в состав сборной Норвегии на «Ски Тур» он был включен.

Напомним, «Ски Тур», вторая по значимости лыжная многодневка сезона, пройдет с 15 по 23 февраля на четырех этапах — Эстерсунд, Оре, Сторлиен и Тронхейм.