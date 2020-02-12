Тренер сборной России по лыжным гонкам, наставник Александра Большунова Юрий Бородавко высказал мнение по поводу того, как на выступления Большунова влияют результаты и неудачи его конкурента Йоханнеса Клэбо.

Слова Бородавко цитирует портал «Известия». По словам тренера, никакого давления на Большунова не было из-за отсутствия Клэбо на этапе Кубка мира в Фалуне. «Есть просто настрой на соревнования, поскольку сезон только перевалил за экватор», — отметил тренер.

По словам Бородавко, впереди на Кубке мира еще много гонок и нет никакой радости по поводу того, что Клэбо пропустил этап в Фалуне. «Занимаемся решением своих проблем. Проблемы Йоханнеса — это проблемы Йоханнеса. На них не обращаем внимания», — заключил тренер.

Напомним, сейчас Александр Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира. Йоханнес Клэбо пропускал этап Кубка мира в Фалуне из-за сломанного пальца. Следующим этапом соревнований станет лыжная многодневка «Ски Тур».