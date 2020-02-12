15 февраля в шведском Эстерсунде стартует многодневка Ski Tour, которая проходит в рамках Кубка мира по лыжным гонкам.

Спортсмены пробегут гонки с раздельного старта на 10 и 15 км свободным стилем, а на следующий день выйдут на старт гонок преследования. Затем соревнования переместятся в шведский Оре, там состоятся мужской и женский коньковые спринты.

Центральной гонкой станет масс-старт на 38 км: лыжники стартуют в шведском Сторлиене, а финишируют в норвежском Мерокере. Дистанция будет одинаковой и для мужчин, и для женщин.

Заключительные гонки будут проходить в норвежском Тронхейме. 22 февраля лыжники пробегут классические спринты, 23-го — гонки-преследования, которые определят победителя тура.

Напомним, на данный момент россиянин Александр Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира. На втором месте идет норвежец Йоханнес Клэбо, который незадолго до «Ски Тура» сломал палец на руке. Тем не менее, он был включен в состав сборной Норвегии на многодневку.