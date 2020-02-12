Уже завтра стартует чемпионат мира по биатлону, который вызывает скорее опасения, чем радостное предвкушение. Сборная России в этом сезоне показывает плачевные результаты, поэтому шансы на медали в Антхольце — призрачные. Nevasport разбирается, могут ли болельщики увидеть на подиуме хоть кого-то из россиян.

Смешанная эстафета — главная надежда

Второй раз в истории в календарь чемпионата мира включены 12 гонок, из них четыре — эстафетные. Именно они вызывают самые оптимистичные ожидания. Основные шансы на медали у России — в смешанной эстафете, которую побегут лучшие из лучших.

В начале сезона казалось, что главный кандидат на смешанку — Светлана Миронова, однако ей так и не удалось набрать необходимые кондиции, поэтому выбор тренерского штаба пал на Ирину Старых. Компанию ей, как и ожидалось, составит Екатерина Юрлова-Перхт. Мужскую часть гонки побегут Александр Логинов и Матвей Елисеев — этот вариант не подлежит сомнению. Именно из-за того, что тренеры надеются на медаль, в четверку не попал Евгений Гараничев, по отношению к которому гнев наконец сменили на милость, хоть пока и отчасти.

По предварительной информации, Елисеев должен бежать и одиночную смешанную эстафету — значит, команда не исключает попадание на пьедестал и в этой гонке. Однако пока не известно, кто составит пару Матвею: скорее всего, это как раз и будет Миронова, исключенная из состава микста. К слову, выбор у тренеров не так и велик: можно рассмотреть еще кандидатуры Ларисы Куклиной и Кристины Резцовой, но последняя не проявила себя в аналогичных гонках на Кубке мира.

Гараничев же, лишенный смешанных эстафет, должен быть включен в состав мужской четверки — не столько из доверия тренеров, сколько за неимением лучшего. Из стопроцентных участников — Логинов и Елисеев, с четвертой кандидатурой до сих пор нет ясности: тренеры до последнего мечутся между Кириллом Стрельцовым и Каримом Халили. Халили в этом году дебютировал на Кубке мира, но после первой же неудачной гонки был отцеплен от команды. Стрельцов проявил себя неплохо, однако перед Антхольцем был отправлен на Кубок IBU для проверки сил, где совершенно невовремя провалился.

Будут ли медали в личных гонках?

Прогнозировать исход личных гонок немного сложнее: понятно, что к медалям высшей пробы будут бежать Йоханнес Бё и Мартен Фуркад. Россияне смогут претендовать разве что на бронзу, но и это — при максимально удачном раскладе, который включает множество составляющих: хороший ход и чистую стрельбу при ошибках соперников. Однако претендентов на тройку будет много: это и разбегавшиеся французы Фийон-Майе и Дестье, и немец Долль, и старший Бё. Соперники — более чем серьёзные, поэтому Логинову и Елисееву (если и ждать медалей, то от них) придется нелегко.

Многое будет зависеть от того, как команда провела подготовительный сбор в Риднау, но СБР не вдается в подробности о состоянии спортсменов. Известно, что Максим Кугаевский проводит индивидуальную работу с Логиновым, Гараничевым и Старых. Даст ли она результат, будет известно уже в ближайших гонках.

В женской команде шансы на медали тоже есть, и тоже — теоретические. Миронова, блестяще выступившая в Хохфильцене, провалила все последующие этапы. Но она показывает лучшую скорость, поэтому её главные надежды приходятся на связку спринт-пасьют. Лариса Куклина является самым стабильным стрелком в команде, поэтому может проявить себя в индивидуальной гонке, где промах карается очень серьезно: за него сразу дается минута штрафа.

Юрлова должна бежать все личные гонки, но зимой она перенесла болезнь и была вынуждена тратить силы на восстановление формы. Попадание в цветы станет для нее хорошим результатом. Резцовой предстоит провести полноценный дебют на чемпионате мира, но вряд ли она добежит до пьедестала.

Что говорит руководство?

Давний и излюбленный принцип СБР — делать ставку на чемпионат мира, пренебрегая Кубком и положением в общем зачете. И руководство, и тренерский штаб всегда подчеркивают, что вся подготовка строится исходя из задач, поставленных на чемпионат мира. Однако в этом году, похоже, Владимир Драчев смирился с провалом по всем фронтам. Он без обиняков заявил, что уже смотрит в лето и думает о подготовке к следующему сезону, а не к предстоящему чемпионату.

К тому же, Драчев, похоже, совсем перестал следить за ситуацией в мировом биатлоне: например, он уверен, что французы будут рассчитывать на медали для трех членов команды — Мартена Фуркада, Кентена Фийон-Майе и Жана-Гийома Беатрикса. Только вот последний завершил карьеру два года назад, поэтому вряд ли видит себя в числе призеров Антхольца.

Подобную неосведомленность Драчев проявлял и в прошлом году, когда не разобрался с количеством квот на чемпионат Европы и напрасно отправил Логинова в Минск. Такое отношение говорит лишь об одном: если российский биатлон и выйдет из кризиса, то явно не в ближайшее время.