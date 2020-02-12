Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова рассказала об особенностях поездок по Европе и истории своего имени.

В своем «Инстаграме» Сотникова рассказала, что в ее жизни было много историй, когда за границей ее принимали за местную. «Куда не приеду в Европу, везде принимают за свою. Помню, когда была в Италии и абсолютно все люди думали, что я местная, начинали диалог на итальянском языке», — написала Сотникова, отметив, что Аделина — это не только татарское имя, а бабушке фигуристки дали его в Германии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓐𝓭𝓮𝓵𝓲𝓷𝓪 𝓢𝓸𝓽𝓷𝓲𝓴𝓸𝓿𝓪 (@adelina_sotnikova14) 11 Фев 2020 в 11:26 PST

Напомним, Аделина Сотникова уже на протяжении нескольких сезонов не выступает в соревнованиях, однако о завершении спортивной карьеры не объявляла. Сейчас спортсменка продолжает участвовать в шоу.