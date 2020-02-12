Французская фигуристка, четырехкратная чемпионка мира Габриэлла Пападакис, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном, рассказала о том, как тяжело проходила ее подготовка к чемпионату Европы в Граце.

В интервью порталу «Бизнес Online» Пападакис отметила, что они с партнером были не в лучших своих кондициях, однако это не может служить оправданием для их пары.

«Подготовка к чемпионату была довольно напряжённой. Был момент, когда я даже думала о пропуске чемпионата Европы», — сказала Габриэлла, отметив, что ее в этот момент поддержал партнер и тренеры. Помощь Сизерона и тренерского штаба смотивировала фигуристку на продолжение работы.

Напомним, на чемпионате Европы в Граце Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон впервые за последние несколько лет выиграли всего лишь серебро.