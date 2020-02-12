Французский фигурист, четырехкратный чемпион мира Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэллой Пападакис, отреагировал на высказывания Романа Костомарова об отсутствии мужественности.

В интервью порталу «Бизнес Online» Сизерон отметил, что не читал высказывания Костомарова, однако в будущем, возможно, с ними ознакомится. «Честно, мне нечего ответить. Если Роман не видит во мне мужчины, наверное, это его проблема, а не моя — разве не так?», — отметил Сизерон, добавив, что в качестве подарка их пара может прислать Костомарову очки.

Напомним, Роман Костомаров называл катание пары Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон «голубым», а также отмечал, что не приветствует его. Также Костомаров отмечал, что по Сизерону непонятно, партнерша он или партнер.