Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова предположила вариант, почему в нынешнем сезоне результаты россиян на Кубке мира гораздо хуже, чем выступления Норвегии и Франции.

По мнению Резцовой в интервью порталу «Советский спорт», возможно, на российских биатлонистов действует допинговый скандал, который давит на мозги и отражается на результатах. «Возьмите Сашу Логинова: человек свое наказание отбыл, а ему постоянно напоминают про прошлое», — отметила Резцова.

Как считает эксперт, Мартен Фуркад — великий спортсмен, но получает какую-то медицинскую поддержку, как и биатлонисты сборной Норвегии. «Не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прет, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи», — сказала Резцова, отметив, что в сборной Норвегии много и «астматиков».

Напомним, чемпионат мира по биатлону в Антхольце стартует завтра, 13 февраля.