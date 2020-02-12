Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заинтриговала своих подписчиков в «Инстаграме».

Фигуристка выложила «сторис» с текстом о том, что сегодня, 12 февраля, сделает очень важное объявление. «Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать», — написала Медведева, отметив, что сообщит обо всем в 15:00 по московскому времени.

Напомним, сейчас Евгения Медведева находится в Токио. Никаких намеков для аудитории фигуристка не оставила.

В декабре 2019 года фигуристка поучаствовала в последнем для себя старте — она выступила на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Перед стартом короткой программы у Медведевой сломался конек, что сказалось на ее выступлении. Перед произвольной программой Медведева снялась с чемпионата России.