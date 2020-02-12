Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о критике, обрушившейся на тренерский штаб сборной России по биатлону за день до старта чемпионата мира в Антхольце.

В своем телеграм-канале Губерниев отметил, что многие критикуют тренерский штаб и называют таких наставников слабыми. «Но какой смысл сейчас об этом говорить? За день до старта чемпионата мира?», — отметил Губерниев, добавив, что биатлонный чемпионат мира всегда был мерилом успеха, а разговоры в пользу бедных бессмысленны.

По мнению Губерниева, чемпионат мира в Италии все покажет. «Я сейчас тренеров хочу поддержать, уволить их всегда успеют! Вперед, Хованцев, Норицын, Белозеров! Вперед!», — написал Губерниев.

Напомним, чемпионат мира по биатлону в Антхольце стартует завтра, 13 февраля, смешанной эстафетой.