Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась по поводу допинг-скандала перед Олимпиадой 2018 года и ухода из сборной Антона Шипулина.

В интервью порталу «Советский спорт» Резцова возмутилась, почему в допинг-скандалах должны страдать невинные спортсмены. Как отметила эксперт, на игры в Пхенчхан не пустили невиновных спортсменов.

«А наш лидер Антон Шипулин просто ушел, бросил команду, партнеров и стал депутатом Госдумы. Вместо того, чтобы биться за ребят, чтобы они смогли выступить на Играх 2018 года», — сказала Резцова, отметив, что Шипулин должен был биться за команду, как президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Также Резцова возмутилась тем, что руководство СБР бросило невиновных спортсменов перед Олимпиадой. «А Кравцов взял и уехал на охоту и отключил все телефоны», — высказалась Резцова по поводу экс-президента СБР.

Напомним, Антон Шипулин завершил карьеру в 2018 году, на Олимпиаду в Пхенхчан он не поехал, поскольку не получил приглашение от МОК.