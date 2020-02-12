Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сделал прогноз на стартовую гонку сборной России по биатлону на чемпионате мира в Антхольце — смешанную эстафету.

Слова Тихонова приводит портал Sport24. По мнению Тихонова, правильным тренерским решением было поставить в состав Ирину Старых, поскольку она более опытная чем все остальные.

«На что будем претендовать? За бронзу можем твердо бороться. Очень хочется, чтобы прорвало», — сказал Тихонов.

Напомним, смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия, состоится уже завтра, 13 февраля. Начало гонки назначено на 16:45 по московскому времени. Сборную России в гонке будут представлять Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов и Матвей Елисеев.