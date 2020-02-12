Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможном переходе Александра Кокорина.

«Остается ли еще надежда, что Кокорин перейдет к нам? Конечно. Мы ждем Сашу до последнего, и надеемся, что он к нам перейдет», — сказал Рубашко, слова которого приводит Sport24. Он подчеркнул, что сам не контактировал с футболистом.

По словам Рубашко, «Сочи» улетел на третий сбор в Турцию, куда 14-го февраля прибудет и «Зенит». «Они соберутся через пару дней, примут решения. Надеюсь, что будет хорошо», — сказал Рубашко.

Напомним, Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды до конца сезона, поэтому был отправлен в «Зенит-2». Ранее петербургский клуб не отпустил его в аренду в «Фейеноорд». Недавно стал известно, что интерес к нападающему также проявляет тульский «Арсенал».