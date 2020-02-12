Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на смешанную эстафету на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

В гонке примут участие братья Тарьей и Йоханнес Бё, Тириль Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн. Расстановка спортсменов по этапах не уточняется.

Напомним, Ройселанн обнаружила проблемы с винтовкой перед стартом чемпионата. После тренировки оружие пришлось разобрать и собрать заново, так как биатлонистка проводила по 50 секунд на огневых рубежах вместо привычных ей 30.

Чемпионат мира в Антхольце будет проходить в период с 13 по 23 февраля. Смешанная эстафета состоится завтра и начнется в 16:45 по московскому времени. В составе сборной России выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов и Матвей Елисеев.