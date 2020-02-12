Российская фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, объявила о завершении карьеры.

«Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в ФФККР о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры», — сказала Столбова, слова которой приводит официальный сайт ФФККР.

Напомним, Столбова является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, на тот момент она выступала в паре с Фёдором Климовым. Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане пара пропустила, так как Столбова не получила приглашение от МОК.

После этого Климов завершил карьеру, а Столбова встала в пару с Андреем Новоселовым. В нынешнем сезоне они выступили на контрольных прокатах, но пропустили этапы Кубка России. В декабре фигуристы снялись с чемпионата России из-за травмы партнера.