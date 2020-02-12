Тренер Каир Закиев рассказал о состоянии дагестанского борца Пайзутдина Алиева, который сломал шею на турнире в Санкт-Петербурге.

После приема соперника Алиева неудачно приземлился на шею и получил закрытую позвоночно-спинномозговую травму. Спортсмен остался жив и был срочно доставлен в больницу.

«Осложнённый двусторонний сцепившийся вывих С5 позвоночника, линейный перелом дужки С2 позвоночника. Сильный ушиб спинного мозга, но разрыва нет. С разрывом я не думаю, что люди выживают», — сказал Закиев, слова которого приводит сайт телеканала «360».

Специалист подчеркнул, что 25-летний Алиев находится в сознании, однако не может разговаривать. Кроме того, у него парализованы ноги и руки.

Инцидент произошел накануне во время открытого кубка мира по грепплингу.