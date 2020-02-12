Тренерский штаб сборной Швеции по биатлону определился с составом команды на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия).

В заявку включены Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин и Себастьан Самуэльссон, сообщает Expressen.

Напомним, чемпионат мира будет проходить в период с 13 по 23 февраля. Смешанная эстафета состоится завтра и начнется в 16:45 по московскому времени. В прошлом году шведская команда выступала в таком же составе и заняла пятое место.

Ранее стало известно, что за российскую команду выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов и Матвей Елисеев. За сборную Норвегии побегут братья Тарьей и Йоханнес Бё, Марте Ульсбю-Ройселанн и Тириль Экхофф.