Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джинна, погибшие в результате крушения вертолета, были похоронены 7 февраля.

Как сообщает The Los Angeles Times, прощальная церемония состоялась в мемориальном парке «Пасифик-вью» в Корона-дель-Мар, Калифорния.

Напомним, трагедия произошла 26 января. Брайант и его дочь находились в вертолете, который потерпел крушение в Калабасасе, Калифорния. Также погибли еще семь пассажиров.

Семья приняла решение проститься с погибшими на закрытой службе, куда не допускались посторонние. 24 февраля также состоится церемония прощания, она пройдет в «Стейплс-центре», где выступают «Лейкерс».

Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он играл в составе этой команды с 1996 по 2016 год. Всего баскетболист провел 1346 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.