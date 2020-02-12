В Антхольце (Италия) стартует чемпионат мира по биатлону. Открывать соревнования будет смешанная эстафета, которая состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 16:45 по московскому времени.

Ранее тренерский штаб сборной России определился с составом команды на гонку. На старт выйдут Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Александр Логинов и Матвей Елисеев.

Сборные Швеции и Норвегии также огласили составы. За норвежцев выступят братья Йоханнес и Тарьей Бё, Тириль Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн. За шведскую команду побегут Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин и Себастьан Самуэльссон.

Напомним, чемпионат мира продлится до 23 февраля. Он станет вторым в истории, в рамках которого состоятся 12 гонок, в том числе четыре эстафетные.