Все призёры чемпионата мира по биатлону, который стартует в Антхольце 13 февраля, будут проверены на допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента IBU Олле Далина. Специалист подчеркнул, что антидопинговая программа очень обширная и включает в себя также внесоревновательное тестирование.

«Разумеется, она будет распространяться и на чемпионат мира. Как обычно, мы будем тестировать всех призеров и еще пару спортсменов, которые будут выбраны случайным образом», — заявил Далин.

Напомним, чемпионат мира продлится до 23 февраля. В Антхольце будут разыграны 12 комплектов наград: четыре в эстафетных гонках и восемь — в личных. Открывать программу соревнований будет смешанная эстафета, которая состоится завтра и начнется в 16:45 мск.