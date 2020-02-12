Олимпийский чемпион по биатлону из Швеции Себастьян Самуэльссон прокомментировал допинг-скандал со шведскими спортсменами — борцом Йенни Франссон и бегуном Робелом Фсиха.

Слова Самуэльссона цитирует Expressen. «Я был бешенстве и очень удивлён, когда услышал о делах Франссон и Фсихи», — отметил биатлонист, добавив, что раньше Швеция была впереди в плане антидопинга.

По мнению Самуэльссона, это событие очень печально, однако очень хорошо, что этих спортсменов поймали. «Тяжёлый удар для шведского спорта», — отметил биатлонист, добавив, что ему не хотелось бы, чтобы шведские спортсмены были причастны к допингу. «В то же время нельзя верить, что среди шведских спортсменов такого не бывает», — добавил Самуэльссон, подчеркнув, что Швеции нужно проводит проверки и не считать себя лучше других.

Напомним, Себастьян Самуэльссон неоднократно высказывался о том, что является противником допинга и борцом за чистоту спорта.