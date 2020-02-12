Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о прогрессе Александра Большунова в нынешнем сезоне. По мнению специалиста, лыжник прибавил во всех компонентах подготовки.

«Однако выделю тот момент, что Саша стал быстрее соображать и принимать решения на трассе. Но это невозможно без оптимального физического и эмоционального состояния», – сказал Бородавко, слова которого приводят «Известия».

Напомним, на данный момент Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира. В январе 2020 года он впервые в карьере выиграл многодневку «Тур де Ски». Большунов вошел в состав команды на «Ски Тур», который будет проходить в период с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.