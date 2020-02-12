Петербургский СКА на выезде встретится с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» сегодня, 13 февраля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

На данный момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 81 очко после 56 матчей. Победная серия петербуржцев достигла шести встреч, в которые также входит и игра с «Торпедо». Команды встречались 26 января в Санкт-Петербурге, игра завершилась со счетом 4:3 в пользу армейцев.

Нижегородцы располагаются на восьмой строчке Запада с 58 набранными очками. Из шести предыдущих матчей «Торпедо» выиграло лишь один — против череповецкой «Северстали».