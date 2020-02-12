Глава Международного союза биатлонистов Олле Далин рассказал о том, почему задолженность Союза биатлонистов России продолжает расти.

Слова Далина приводит агентство ТАСС. Как сообщил глава IBU, нет ничего необычного в том, что долг растет. «Погашение затрат — один из критериев, и сумма складывается из различных факторов, в том числе в ней заложены затраты на дополнительное допинг-тестирование», — отметил Далин, добавив, что тестирование идет и расходы растут.

Далин подчеркнул, что он готов разговаривать на эту тему с президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым во время чемпионата мира в Антхольце.

«Готовится ли СБР платить еще больше? До тех пор, пока процесс восстановления не завершится», — заключил Далин.

Напомним, ранее Владимир Драчев заявил, что несмотря на погашение довольно большой суммы долга перед IBU, она продолжает расти и почти дошла до миллиона евро..