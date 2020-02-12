Винтовку норвежской биатлонистки Марте Ульсбю-Ройселанн удалось починить до старта чемпионата мира в Антхольце.

Винтовка было доставлено в Германию, где оружейник устранил неполадки. Как оказалось, причиной поломки стала новая деталь.

«Мне повезло, что у меня есть тренер, который может потратить на поездку три часа в одну сторону, чтобы починить мое оружие. Я очень надеюсь, что это сработает», — сказала Ройселанн, слова которой приводит NRK.

Напомним, недавно стало известно, что во время тренировки норвежка проводила на огневых рубежах по 50 секунд вместо привычных 25. У оружия обнаружились серьезные проблемы со спуском.

Ульсбю-Ройселанн вошла в состав сборной Норвегии на смешанную эстафету, которая состоится завтра, 13 февраля. Также гонку побегут братья Тарьей и Йоханнес Бё и Тириль Экхофф.