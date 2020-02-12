В Москве на автодроме Moscow Raceway состоятся любительские соревнования по лыжным гонкам.

Как сообщает пресс-служба трассы, старты запланированы на субботу, 22 февраля, однако они состоятся лишь при условии морозной погоды. Гонки должны пройти на основной конфигурации автодрома.

Отмечается, что выйти на старт смогут все желающие. Взрослым участникам предстоит пройти два круга по полному кольцу трассы, детям и спортсменам старшего возраста – по одному. Организаторы соревнований вручат призы и памятные подарки лучшим участникам.

Также все желающие смогут получить бесплатное горячее питание. Те, у кого нет своего инвентаря, смогут взять лыжи напрокат. Для всех участников будет организован трансфер от железнодорожной станции «Чисмена» и обратно.