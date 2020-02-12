Появились подробности о состоянии здоровья 35-летней российской фигуристки Ольги Севастьяновой, которая получила серьезные травмы при падении с большой высоты на репетиции церемония открытия юношеской Олимпиады в Лозанне.

Она поднималась в высоту на системе металлических колец, соединенных тросом, но упала с высоты 4,5 метров. На протяжении трех недель врачи боролись за жизнь спортсменки, она перенесла две операции на головном мозге. Сейчас Севастьянова находится в сознании, она заново учится ходить.

«В последние недели я много плакала. Плачу, потому что жалею себя, из-за боли, потому что это случилось и ничего уже нельзя изменить», — рассказала фигуристка в интервью изданию «24 heures».

Напомним, инцидент произошел 8 января 2020 года. Несмотря на происшествие, церемонию открытия не стали переносить с «Vaudoise arena».