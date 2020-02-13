В Роттердаме в рамках 1/8 финала турнира АТР российский теннисист Андрей Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Встреча, которая начнется в 12:00 по московскому времени, пройдет на крытом хардовом корте комплекса Rotterdam Ahoy.

Ранее в первом круге турнира россиянин обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили. Рублеву удалось победить соперника за 56 минут. Встреча заняла два сета — 6:2, 6:3 в пользу Рублева. Отметим, в личных встречах счет между спортсменами сравнялся: и Рублев, и Басилашвили одержали по две победы.

Бублик ранее победил французского теннисиста Грегуара Баррера в трех сетах. Встреча продлилась почти два часа, казахстанец совершил 16 эйсов и пять раз ошибся на подаче.