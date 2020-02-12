Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о выпуске авторской линии одежды, для которой сама разработала дизайн.

В декабре Медведева запустила собственный интернет-магазин, однако над первой партией товаров работала команда дизайнеров. «Но лично для меня главной задачей было поделиться с миром тем фактом, что мое главное хобби (помимо фигурного катания) — это рисование», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Спортсменка пояснила, что долго стеснялась показывать миру свои рисунки, однако решилась сделать это в собственном магазине. Болельщики смогут приобрести футболки, толстовки, свитшоты и чехлы для телефонов с дизайнами, выполненными Медведевой. Фигуристка изобразила себя в двух любимых образах: из программы «Мемуары гейши» и показательного номера под песню Арианы Гранде.

Напомним, ранее Евгения анонсировала данное заявление, но задержала его на час. Болельщики едва не подняли панику в социальных сетях, испугавшись, что фигуристка завершает карьеру.