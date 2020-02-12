Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, в каком случае может состояться его поединок против Александра Емельяненко.

По словам Минеева, если Емельяненко победит Магомеда Исмаилова, то бой с Александром будет ему интересным. Он отметил, что в бое по правилам бокса заинтересованы телеканал «Рен ТВ» и Камил Гаджиев.

«Это интересное противостояние», — сказал Минеев , слова которого приводит YouTube-канал Sport24.

Напомним, 3 апреля на турнире АСА 107 Емельяненко предстоит сразиться с Магомедом Исмаиловым. Турнир состоится в Москве. В бойцовском клубе «Ахмат» Александр Емельяненко будет проходить подготовку к этому поединку.

Ранее Александр Емельяненко не раз был замечен в нетрезвом виде, последний инцидент с его участием произошел в январе 2020 года в Анапе.