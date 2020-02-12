Российский биатлонист Никита Поршнев сообщил, что Эдуард Латыпов не бежал контрольную тренировку на сборе в Рамзау. По результатам занятия тренерский штаб должен был определить, кто из спортсменов войдет в состав на спринтерскую гонку на чемпионате мира.

«У нас должна была быть контрольная тренировка в Рамзау, чтобы решить, кто побежит спринт на ЧМ. Но Латыпов почувствовал недомогание перед этим и не бежал», — заявил Поршнев, слова которого приводит «Спортбокс».

Спортсмен добавил, что стартовал один, однако не знает, можно ли оценить его готовность после этой тренировки.

«Работа тренеров – выбрать, а мы будем готовы к любому исходу» – сказал Поршнев.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России сообщил, что спринт точно побегут Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Гонка состоится в Антхольце 15 февраля и начнется в 16:45 по московскому времени.