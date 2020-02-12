В матче второго круга петербургского турнира SPb Ladies Trophy российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в двух сетах над австралийкой Айлой Томлянович.

Счет по сетам — 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась один час и 35 минут. За это время Потапова два раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Ее соперница совершила два эйса, два раза ошиблась на подаче и реализовала два брейка из шести возможных.

Напомним, в рамках первого круга Потапова выбила из турнира россиянку Людмилу Самсонову, Томлянович же в трех сетах обыграла пятый номер посева — чешку Маркету Вондроушову.

В четвертьфинале российская теннисистка встретится с победительницей противостояния между Вероникой Кудерметовой и Кики Бертенс.