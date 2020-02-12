Главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза покинул должность, об этом сообщает официальный сайт баскетбольного клуба.

«Зенит» объявил о расставании с главным тренером Джоаном Плазой. Мы благодарим тренера за работу и желаем ему всего наилучшего в будущем», — гласит сообщение пресс-службы.

Испанский специалист возглавлял команду с декабря 2018 года. Очевидно, что контракт был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов «Зенита». В последних девяти матчах «сине-бело-голубые» потерпели восемь поражений. На данный момент команда находится за пределами первой восьмерки Единой лиги ВТБ.

Ранее СМИ сообщали, что руководство клуба рассматривает четырех кандидатов на место нового главного тренера. В «Зените» интересуются Хави Паскуалем, Юре Здовцем, Роненом Гинзбургом и Игорем Миличичем.

Напомним, в нынешнем сезоне «Зенит» дебютировал в Евролиге, однако на данный момент клуб идет последним в турнирной таблице.