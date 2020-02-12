«Зенит» принял решение попрощаться с испанским тренером Джоаном Плазой, приход которого воспринимали как спасение клуба и, более того, скорый подъем команды на новый уровень. Однако спасителем Плаза стать не смог, и причин здесь может быть великое множество. Мы выделим пять основных.

Терпение руководства закончилось

Уволили тренера понятно почему — устали ждать. Церковный наверняка верил в Плазу и ожидал от него не таких потугов, которые демонстрировал «Зенит» с начала сезона и до этого момента. Но гендиректор клуба наверняка прекрасно осознает, что не очень здорово считать достижением три победы подряд. А у «Зенита» это происходило так редко, что сам Плаза и СМИ разве что не хлопали в ладоши. Предшествующая увольнению серия из шести поражений окончательно добила руководство, и решение выглядит вполне логичным: нет результата — нет работы.

Много травм

Баскетбольный клуб «Зенит» и травмы всегда шли рука об руку, но в этом сезоне команда особенно мучается. Каждую неделю приходят новости о попадании лазарета того или иного игрока, и здесь уже стоит задуматься о смене медицинского штаба или тренеров по физподготовке. Плаза же каждую пресс-конференцию ссылался на проблемы «Зенита» с игроками, говоря при этом, что нельзя жаловаться на травмы, ведь они есть в каждой команде. Испанец повторял эти слова из раза в раз, и такое поведение выглядело криком о помощи.

Устаревшая тактика

Стиль Плазы сильно отличается от того, что проповедует предыдущий тренер «Зенита» Василий Карасев. Если Карасев-старший дает игрокам простор для творчества, в его команде есть свободные художники, то Плаза — строгий тактик, который заставляет играть своих баскетболистов только так и никак иначе. Такой подход устарел, и в Евролиге «Зениту» сложно конкурировать с командами, у которых более гибкий план на игру.

«Зенит» поторопился с назначением

Плаза — двукратный победитель Еврокубка, и именно это радовало всех болельщиков «Зенита», когда испанца объявили новым наставником сине-бело-голубых. Проблема в том, что Плаза хороший тренер именно под Еврокубок, но некоторое время спустя «Зениту» дали уайлд-кард в Евролигу, и здесь испанец не выглядит матерым профессионалом. Возможно, руководство петербуржцев, зная о возможном попадании в Евролигу, должно было брать тренера уже под этот турнир. Но на тот момент все ждали, что «Зенит» с Плазой победит в Еврокубке. Но и там с первого раза не получилось: в прошлом сезоне сине-бело-голубые не прошли даже в четвертьфинал.

Адаптация в новой стране

Всю жизнь Плаза работал в Испании, лишь на пару лет съездив в командировку в латвийский «Жальгирис». Возможно, Петербург оказался не лучшим местом для жизни и работы тренера, климат и погода в городе мешали ему продуктивно работать. Не каждый житель России способен без потрясений переехать в Петербург из родного города, что уж говорить о гражданине Испании.