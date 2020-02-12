Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков допускает, что олимпийская чемпионка Ксения Столбова возобновит карьеру. Сегодня 28-летняя спортсменка объявила о завершении выступлений.

«Жаль, что такая талантливая спортсменка, которая сумела достичь многого, завершила карьеру. Я не исключаю того, что Ксения может возобновить свою карьеру, будем смотреть», — сказал Горшков, слова которого приводит ТАСС.

Специалист отметил, что остается на связи со Столбовой и готов к диалогу, если фигуристка захочет сотрудничать с Федерацией.

Напомним, Столбова является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, на тот момент она выступала в паре с Фёдором Климовым. Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане пара пропустила, так как Столбова не получила приглашение от МОК. После этого Климов завершил карьеру, а Столбова встала в пару с Андреем Новоселовым.