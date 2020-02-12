Первая ракетка России Даниил Медведев поделился мнением о том, что на Олимпийских играх в Токио россиянам, скорее всего, придется выступать в нейтральном статусе.

Теннисист признался, что его огорчает сложившаяся ситуация, так как он сам сдает тесты на допинг каждую неделю.

«Понимаю, что это было непростое решение, но я хотел бы сыграть в Японии под своим флагом. Осталось несколько месяцев, посмотрим, что произойдет в июле», — заявил Медведев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Россия отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Санкция еще не выступила в силу, так как российская сторона подала апелляцию. Если наказание будет применено, российские спортсмены, не обвинявшиеся в употреблении допинга, будут вынуждены выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.