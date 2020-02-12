Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий устроили шутливую перепалку в Instagram.

Футболист и тренер начали обмениваться смешными картинками друг о друге. Первую публикацию разместил Дзюба, который показал кадр из мультфильма «Алиса в стране чудес» с подписью: «Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».

Слуцкий в комментариях заметил, что не он начал эту войну, и ответил картинкой из другого мультфильма, подписав: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

Дзюба картинку не оценил, написав, что это слабовато, но парировал кадром из программы «Форт Боярд», написав: «Игроки «Витесса».

Отметим, Артем Дзюба и Леонид Слуцкий находятся в дружеских отношениях со времен их совместной работы в сборной России.