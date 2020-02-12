Бывшая российская биатлонистка Наталья Сорокина считает, что в составе сборной России на чемпионат мира в Антхольце (Италия) не хватает Антона Бабикова.

«Считаю, что можно было в мужской команде добавить одного человека. Фамилия? Она слишком известная, чтобы ее называть. Он сейчас неплохо готов», — заявила Сорокина, слова которой приводит «Спортбокс».

Экс-спортсменка отметила, что Бабиков мог бы стать «тёмной лошадкой», так как известны случаи, когда медали на главных стартах завоевывали спортсмены, выступавшие на «Ижевской винтовке» и других внутренних соревнованиях.

«Думаю, он был бы не хуже того же Латыпова или Поршнева», – добавила Сорокина.

Напомним, чемпионат мира в Антхольце будет проходить в период с 13 по 23 февраля. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Также тренеры рассматривают кандидатуры Кирилла Стрельцова и Карима Халили.