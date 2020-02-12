Главный тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил, что состав команды не претерпит изменений в первой части чемпионата мира.

«Глазырина приболела, поэтому мы ее не рассматриваем. На первую часть чемпионата мира к команде уже точно никто не добавится», — сказал Норицын, слова которого приводит ТАСС. Он подчеркнул, что после этапа Кубка IBU в Мартелле сборную может пополнить кто-то из лучших представителей команды.

На данный момент в состав женской сборной России на чемпионат мира входят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Ирина Старых. Уже известно, что Резцова не примет участие в связке спринт-пасьют. Юрлова-Перхт и Старых пробегут смешанную эстафету вместе с Александром Логиновым и Матвеем Елисеевым.

Чемпионат мира будет проходить в период с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).