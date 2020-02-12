Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах будет вызван в олимпийскую сборную Египта на Олимпийские игры 2020 года.

Об этом рассказал главный тренер молодежной национальной команды Египта Шавки Гариб.

По словам Гариба, слова которого приводит Goal, тренерский штаб вызовет трех игроков основной сборной. Он отметил, что пока утверждена только кандидатура Салаха — просто потому, что он один из трех лучших игроков в мире.

Отметим, Египет получил место на Олимпиаде благодаря выходу сборной в финал молодежного Кубка африканских наций.

Сам Мохаммед Салах ранее заявлял, что готов помочь сборной своей страны на Олимпиаде в Токио.

В нынешнем сезоне Салах провел 22 матча в английской премьер-лиге, забив 14 голов и отдав шесть результативных передач.