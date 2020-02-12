Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала непопадание в состав команды на спринтерскую гонку в рамках чемпионата мира.

«Конечно расстроилась. Любой бы расстроился на моём месте, но раз так решили, значит, мне надо немного потренироваться. Я поговорила с тренерами, без нервов, без всего», — сказала Резцова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Спортсменка объяснила, что если бы пробежала все три личные гонки, то потом не хватило бы сил. Она уверена, что получит свой шанс в индивидуальной гонке, а также надеется на попадание в состав на эстафету.

«Я буду бороться в любой момент, когда мне дадут шанс», — сказала Резцова.

Напомним, спринт побегут Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина.