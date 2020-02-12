Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением об антирекорде команды на этапах Кубка мира.

По словам Хованцева, он не понимает, зачем зацикливаться на антирекорде. Тренер предложил посчитать, сколько было четвертых или пятых мест, так как, по его мнению, это неплохие результаты.

«Сборы перед чемпионатом прошли хорошо. Выполнили те задачи, которые ставили. Доволен тем, как работали спортсмены», — сказал Хованцев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, сборная России по биатлону установила личный антирекорд, не попав в призовую тройку в 26 гонках подряд. Неудачная серия началась на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, после чего на этапах в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке российская команда не смогла попасть на подиум.